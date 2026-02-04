Vasco Granja e estúdio que criou a 'Ovelha Choné' em destaque no festival de animação MONSTRA

A exposição Olá Vasco Granja! A arte dos amigos do Pai da Pantera Cor-de-Rosa reúne peças e documentos do espólio de Vasco Granja, que foi um grande divulgador da animação em Portugal, e decorre na Sociedade Nacional de Belas Artes de 7 de março a 4 de abril. Quem organiza a mostra é a MONSTRA – Festival de Animação de Lisboa que decorre este ano de 12 a 22 de março. "Estarão expostos cerca de 125 desenhos sobre papel e acetato de realizadores e grandes nomes da animação internacional, como Zbigniew Czernelecki (O Lápis Mágico), Richard Williams (A Christmas Carol), Zlatko Grgić (Professor Baltazar) ou Norman McLaren, assinalando o legado e a importância do seu trabalho para várias gerações", diz a MONSTRA em comunicado. .Nesta edição que marca os 25 anos da MONSTRA, o festival assinalará os 50 anos do estúdio britânico de animação Aardman. "A programação pretende celebrar o humor, a inovação técnica e a influência duradoura deste estúdio inglês, e inclui várias obras emblemáticas, como Wallace & Gromit e Shaun the Sheep (Ovelha Choné), assim como alguns episódios de Morph, a primeira série realizada em 1976 pela Aardman, uma criação de Peter Lord", sublinha a MONSTRA que esta quarta-feira avançou com alguns destaques da programação deste ano.No âmbito do Programa de Indústria, haverá masterclasses de Michèle Lemieux (Stormy Night, Here and the Great Elsewhere, The Painting), Vladimir Leschiov (Granddad’s Honey, Insomnia, Lost in Snow, Waiting for the New Year, Comeback e Wings and Oars) e Pierre Yves Drapeau, e dos Irmãos Quay (Street of Crocodiles, In Absentia e Maska), de cujas obras o festival fará uma retrospetiva. No âmbito da MONSTRA PRO, destaca a organização, haverá dois momentos para fortalecimento das redes profissionais na área da animação. "O Encontro de Produtores de Animação Ibero-Americanos e Bálticos reunirá produtoras para sessões de apresentação, networking e desenvolvimento de parcerias estratégicas oriundas da Letónia, o país convidado deste ano do festival, Lituânia, Estónia, Portugal, Espanha e América Latina; e a MONSTRA Summit – Produtores de Animação Ibero-Americanos e Bálticos, que decorre no Instituto Cervantes de Lisboa e que pretende ser um momento de reflexão do Encontro de Produtores". Em relação a exposições, a de Vasco Granja não será a única a decorrer no âmbito do festival de animação. 60 Anos de Animação de Marionetas da Letónia - Estúdio Animācijas Brigāde é inaugurada a 13 de fevereiro no Museu da Marioneta em Lisboa, "e surge no seguimento da grande retrospetiva que o Festival vai dedicar à cinematografia letã", explica a MONSTRA. Apoiada pela MONSTRA e já este sábado poderá ser vista no Museu Nacional da Música a instalação Lugares Invisíveis | MUSEU, da autoria do compositor português Carlos Caires e do artista italiano Andrea Tamburrino (TAMBOO). "O visitante é convidado a escutar sons da floresta, procurar pássaros e outros animais, deslocar o som através do movimento dos braços, tocar instrumentos musicais escondidos no espaço ou, ao juntar as mãos, transportar-se para um novo ambiente, um escritório, onde surge uma paisagem sonora composta por máquinas e aparelhos elétricos". .Pedro Caldeira Cabral: “A música não tem fronteiras. Recebemos influências de vários países”.O ano em que o húngaro Arpad Szenes terá uma exposição só dele