Nuno Faria, diretor do museu, junto de obras de Vasco Futscher no chão.
Nuno Faria, diretor do museu, junto de obras de Vasco Futscher no chão. Foto: Paulo Spranger
Cultura

O ano em que o húngaro Arpad Szenes terá uma exposição só dele

Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva terá três ciclos expositivos em 2026, com obras do casal e de outros artistas. O destaque será a exposição da obra do artista húngaro a partir de 24 de setembro.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Arte Contemporânea
Nuno Faria
edição impressa
Maria Helena Vieira da Silva
Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva
Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt