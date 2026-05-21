Os Danças Ocultas são uma banda de Águeda que integra a porgramação da Gulbenkian na temporada 2026/2027.
Os Danças Ocultas são uma banda de Águeda que integra a porgramação da Gulbenkian na temporada 2026/2027.Foto: Pedro Cláudio
Cultura

Variedade em “tempos turbulentos” na nova temporada da Gulbenkian

A Gulbenkian Música apresenta um programa com o cunho de Fredrik Andersson, que, como explicou ao DN o diretor deste ciclo, o objetivo é que o público veja “novos rostos” e ouça “novos artistas”.
Vítor Moita Cordeiro
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