Valter Hugo Mãe: “A facilidade de acesso à informação parece convidar ao emburrecimento geral”
FOTO: Paulo Spranger
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Valter Hugo Mãe: “A facilidade de acesso à informação parece convidar ao emburrecimento geral”

A celebrar 30 anos de carreira, o escritor lança agora 'O século dos imbecis', primeiro livro da série a que dá o nome de Crimes e Vindouros. Um romance que alerta para “o despudor que existe hoje em relação à ignorância”. Com um documentário sobre ele prestes a estrear, Valter Hugo Mãe falou ao DN do medo que os livros ainda provocam.
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Valter Hugo Mãe
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