Uma edição especial e solidária do Festival Iminente

"Com vista a animar a malta e ajudar aqueles que estão na linha da frente na luta contra o covid-19 em Portugal", o Festival Iminente, criado por Vhils, apresenta uma edição especial online, este sábado, associada a uma campanha de angariação de fundos para os dois hospitais de referência no tratamento desta pandemia, o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central e o Centro Hospitalar e Universitário de São João. A "Emergency Edition" tem um cartaz com "conversa, música, performance, dança e live painting [pintura ao vivo]", com atuação dos músicos Julinho KSD, Dino D'Santiago, Prétu, Mayra Andrade e Ana Moura, e ainda performances de Miguel Januário, com o projeto ±maismenos±, e pintura ao vivo por Tamara Alves, entre outros. Desta vez não vamos ao Panorâmico de Monsanto. O programa arranca às 16.00 no Instagram do festival e vai prolongar-se até às 23.30. Os bilhetes "não têm preço fixo", "cada um dá o que pode. E a totalidade do valor angariado reverte para os hospitais", refere a organização.

Uma visita pelo Palácio de Buckingham

O Palácio de Buckingham, em Londres, está fechado. Não há visitas turísticas e até a rainha foi cumprir a quarentena longe dali, no castelo de Windsor. Mas nós podemos visitá-lo virtualmente. No site do Royal Collection Trust, é possível fazer uma visita completa pelas Salas de Estado do Palácio de Buckingham, vendo com atenção todo o mobiliário da Sala Branca, imaginando a rainha a subir e a descer a enorme escadaria e bisbilhotando a sala do trono. É assim um bocadinho como estar dentro de um episódio de The Crown. Entre outras curiosidades, o site também permite explorar as mais de 250 mil obras de arte da Coleção Real.

A Sala Branca, do Palácio de Buckingham © Direitos reservados

A Morte de Danton no Teatro São João

Estreou-se em setembro do ano passado, assinalando a primeira encenação de Nuno Cardoso enquanto diretor artístico do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto. Passou por Braga, Aveiro, Lisboa Cluj-Napoca, na Roménia. Agora, é a vez de A Morte de Danton chegar à casa daqueles que dela não podem sair. O espetáculo está disponível até ao final do dia de domingo no vimeo do São João. Danton, interpretado por Albano Jerónimo, e Robespierre, interpretado por Nuno Nunes, são as personagens centrais desta peça de Georg Büchner.

