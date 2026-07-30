Kathleen Chalfant: histórias do corpo e da mente.
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Cultura

'Um Toque Familiar'. Um filme feito de delicadas emoções

Premiado no Festival de Veneza, 'Um Toque Familiar' é o retrato de uma mulher que sofre de demência — uma realização brilhante de Sarah Friedland, artista que chegou ao cinema através da coreografia.
João Lopes
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