Um dos mais valiosos tesouros da Idade do Bronze na Europa roubado de museu na Andaluzia, em Espanha

O tesouro de Villena foi roubado na região de Alto Vinalopó, província de Alicante, em Espanha. Aquela é uma das coleções da Idade do Bronze mais valiosas da Europa e foi roubada durante a madrugada desta quinta-feira, 27 de agosto.

O alarme do Museu MUVI disparou às 5h16.

A Guarda Civil e a Polícia Judiciária espanholas estão a investigar o incidente, de acordo com a informação confirmada por fontes municipais à agência de notícias EFE.

Com 59 peças de outro, prata, ferro e âmbar, o tesouro pesa quase 10 quilos. Data de cerca do ano 1.000 a.c. e, entre outros objetos, contém 11 tijelas, 28 pulseiras e três garrafas.

O conjunto foi descoberto em dezembro de 1963 pelo arqueólogo José María Soler e é, segundo o próprio Museu de Vilhena, o “conjunto de recipientes de ouro mais importante da Idade do Bronze a par dos tesouros dos túmulos reais de Micenas, na Grécia”.

Em outubro de 1963 foi descoberta a primeira peça, que inicialmente foi encarada como uma peça do motor de um camião. Estava num monte de material depositado para uma obra numa rua.

O responsável pela obra, Ángel Tomás, deixou-a exposta à espera que alguém a fosse buscar, mas a sorte ditou que acabasse nas mãos do joalheiro local, Carlos Miguel Esquembre, que a levou ao diretor do Museu Arqueológico Municipal, José María Soler.

Na sequência desta descoberta, foram encetadas escavações que revelaram o conjunto de peças de ouro, prata, ferro e âmbar com quase 10 quilos.

*Com Lusa