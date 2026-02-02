Trevor Noah fez piada sobre a alegada ligação de Trump ao criminoso sexual Jeffrey Epstein durante a cerimónia de entrega dos Grammys
Trump ameaça processar apresentador dos Grammys por piada sobre caso Epstein

Um comentário sobre a alegada ligação de Donald Trump a Jeffrey Epstein fez o presidente dos EUA recorrer às redes sociais para atacar o apresentador Trevor Noah e ameaçá-lo com um processo
Alvo de piadas e protestos vários durante a cerimónia dos Prémios Grammy, Donald Trump não gostou nada de um comentário em particular feito por Trevor Noah, apresentador da 68.ª edição dos prémios da música, e ameaçou avançar com um processo judicial contra o humorista sul-africano.

A gala, marcada pela consagração histórica de Bad Bunny - que venceu três prémios, incluindo o de Álbum do Ano, atribuído pela primeira vez a uma obra em castelhano - ficou também marcada pelos comentários críticos de Noah sobre Trump, numa altura em que os EUA vivem sob grande tensão social devido à atuação da política de imigração ICE. O que motivou, aliás, várias intervenções de protesto por parte dos artistas presentes na gala.

Após felicitar a cantora Billie Eilish pela vitória na categoria de Canção do Ano com “Wildflower”, Trevor Noah - que anunciou que esta foi a sua última participação como anfitrião dos Grammys após seis edições consecutivas - lançou uma sucessão de comentários irónicos sobre Donald Trump, que viriam a motivar a reação do presidente norte-americano.

“É um Grammy que todos os artistas querem… quase tanto como Trump quer a Gronelândia”, disse. Mas foi a frase seguinte que provocou a ira do republicano, quando Noah entrou no universo dos ficheiros Epstein, acrescentando que a obsessão de Trump pela ilha do Ártico “faz sentido porque, desde que Epstein morreu, precisa de uma nova ilha para passar algum tempo com Bill Clinton” - ligando o atual e o ex-presidentes ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Pouco depois do final da cerimónia, Trump recorreu à sua rede social Truth Social, para atacar o apresentador e os próprios Grammys. “Os prémios Grammy são os PIORES e praticamente impossíveis de ver”, escreveu, antes de negar qualquer ligação à ilha de Epstein. “Não posso falar pelo Bill [Clinton]. Nunca estive na ilha de Epstein ou perto dela, e até às declarações falsas e difamatórias desta noite, nunca fui acusado disso, nem sequer pelos meios de comunicação de notícias falsas”, afirmou.

Num tom mais agressivo, Trump chamou Trevor Noah de “perdedor total” e acusou-o de não verificar os factos. “Vou enviar os meus advogados para processar este pobre, patético e incompetente apresentador. Prepara-te, Noah, vou divertir-me contigo!”, escreveu.

Os comentários de Noah nos Grammys surgiram na sequência da divulgação de mais de três milhões de documentos relacionados com o caso Epstein, que mencionam várias figuras poderosas, entre elas Trump, Bill Clinton, os multimilionários Elon Musk e Bill Gates e o ex-príncipe André.

Grammys. Bad Bunny faz história ao vencer Álbum do Ano com disco em espanhol. Nuno Bettencourt premiado
