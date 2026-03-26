Da esquerda: Ricardo Duarte, André Soares, Isa Peixinho, Jorge Anacleto e Pipo Daniel, os Chuchuzinhos.
Da esquerda: Ricardo Duarte, André Soares, Isa Peixinho, Jorge Anacleto e Pipo Daniel, os Chuchuzinhos.Reinaldo Rodrigues
Cultura

Três décadas depois, estes Chuchuzinhos continuam a dar vida às Mamonas Assassinas

São amigos, músicos profissionais e fãs da banda brasileira que marcou uma geração e morreu num trágico acidente em março de 1996. Carregam a energia irreverente dos Mamonas para abraçar os corações dos saudosos e dão a conhecer aos mais novos este grupo singular.
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Mamonas Assassinas
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