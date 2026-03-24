Morreu Gerson Brenner, ator brasileiro de 'Rainha da Sucata' que em 1998 foi baleado na cabeça

O antigo ator brasileiro Gerson Brenner morreu esta segunda-feira, 23 de março, vítima de falência de órgãos na sequência do tiro que sofreu na cabeça em agosto de 1998, quando foi alvo de uma tentativa de assalto quando se dirigia para as filmagens da telenovela Corpo Dourado. Aos 66 anos, Gerson Brenner, que ficou famoso por ter sido o galã de novelas como Rainha da Sucata, de 1990, e Deus nos Acuda, de 1993, .O ator, que estava internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, começou a sua carreira profissional como modelo, mas foi como ator que se conheceu conhecido devido à participação em telenovelas.Foi quando estava no auge da carreira que, na madrugada de 17 de agosto de 1998, foi baleado na cabeça por um assaltante quando tinha parado o carro na avenida Ayrton Senna, em São Paulo, para mudar um pneu.A bala ficou alojada na nuca e Gerson Brenner esteve em coma vários meses, acabando por ficar com várias sequelas, tendo ficado com a fala afetada, bem como a locomoção e as funções cognitivas.Desde então, o ator passou a depender da cadeira de rodas e dos cuidados da família, nomeadamente da mulher Marta Brenner, que deu a notícia sobre a sua morte.Refira-se que dois suspeitos foram detidos dias depois do assalto, tendo um deles sido condenado a 20 anos de prisão e libertado em 2018.