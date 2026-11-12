Trabalhadores da Casa da Música iniciam greve de três dias
Os trabalhadores da Casa da Música, no Porto, iniciam hoje, 12 de novembro, uma greve de três dias para exigir “salários justos e carreiras dignas”, além do reconhecimento da antiguidade, acusando a administração de faltar aos compromissos assumidos.
A greve, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos (Cena-STE), é motivada pela falta de cumprimento “dos compromissos assumidos pelo Conselho de Administração perante o Cena-STE e a Comissão de Trabalhadores", a 7 de maio deste ano, que não foram "atingidos na negociação que decorreu até julho de 2026".
Em específico, notam que ainda não foi conseguido o reconhecimento da antiguidade dos trabalhadores da Casa da Música, abrangidos pelo plano de carreiras instituído em abril, "mediante a subida de um nível por ano, a partir de janeiro de 2027, até que a colocação na tabela salarial corresponda ao ganho de um nível por cada quatro anos de casa".
Também a diminuição do fosso salarial entre o topo e a base é uma pretensão dos trabalhadores, dada a alteração das remunerações fixadas para as carreiras I, J e K, com aumentos de 8%, 12,5% e 15%, e a eliminação da carreira L.
Em plenário, em julho, os trabalhadores rejeitaram o novo plano de carreiras, por os pontos estarem "muito aquém" do reivindicado, segundo explicou um dirigente sindical ao jornal Público, na altura.
Quando o plano de carreiras foi apresentado, em abril, foi entregue um pré-aviso de greve, então para decorrer de 11 a 16 de maio, que acabou desconvocada no dia 08 desse mês, para poderem renegociar até ao final de julho.
A Casa da Música recebe, nos dias apontados para a greve, o festival Floresta Amazónica.