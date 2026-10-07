Sindicato CENA-STE convoca greve de trabalhadores da Cultura para dia 17

O Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) convocou uma greve para o dia 17 em defesa de melhores salários e para permitir a participação na manifestação nacional da CGTP-IN nesse dia.

Em comunicado, o sindicato explica que o pré-aviso de greve abrange “todos os trabalhadores, independentemente da sua filiação sindical, das funções que desempenhem e do seu vínculo” na área da cultura e espetáculos e vigora durante as 24 horas do dia 17.

Segundo o CENA-STE, a greve tem como objetivo “permitir a participação dos trabalhadores” na manifestação nacional convocada pela central sindical CGTP-IN, em Lisboa, Porto e Coimbra, sob o lema “Mais salário, melhores pensões e serviços públicos, contra o aumento do custo de vida; defender a saúde e a segurança social”.

Sobre esta paralisação, o sindicato coincide com as reivindicações inscritas pela CGTP-IN na Política Reivindicativa para 2027: exigência de um aumento salarial de pelo menos 15%, num mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores a partir de janeiro do próximo ano, bem como o aumento do salário mínimo nacional dos atuais 920 euros para 1.100 euros.

Combater o aumento do custo de vida, exigir a redução dos custos da habitação e lutar pela garantia do direito à criação e fruição cultural são outras reivindicações do sindicato CENA-STE.