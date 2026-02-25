Pedro Castro, no oboé, dirige a Orquestra Barroca D’Aquém Mar, que inclui Elsa Santos Mathei no cravo. Teresa Gentil, mais à direita, é a criadora da ópera.
Cultura

‘Ti Chitas’ no CCB sob a forma de ópera para dar uma ideia da “nossa voz coletiva”

Estreia esta quinta-feira, 26 de fevereiro, a ópera 'Ti Chitas - a voz que é uma montanha', de Teresa Gentil. Foi feita “com ternura”, garante a encenadora ao DN, “porque a vida dela foi muito dura”.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Cultura
Beira Baixa
Ópera
CCB -Centro Cultural de Belém
