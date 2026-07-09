Robert De Niro, mestre da transfiguração física.
Robert De Niro, mestre da transfiguração física.
Cultura

'The Alto Knights'. Robert De Niro em versão dupla

Com 'The Alto Knights', Barry Levinson tentou recuperar o tradicional “filme-da-mafia". Para o conseguir, contou com um trunfo invulgar: as duas figuras centrais são interpretadas por Robert De Niro.
João Lopes
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