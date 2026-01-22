Teatro de Sombras de Sichuan: histórias mágicas de luz e sombra

Entre os inúmeros tesouros culturais da China, poucos são tão ricos e acessíveis como o teatro de sombras de Sichuan, em que as figuras, delicadamente recortadas em couro, ganham vida por trás de um ecrã iluminado e as sombras dançam ao ritmo da história e da música, numa forma de arte que combina artes visuais, som, narrativa e representação.A essência do teatro de sombras de Sichuan consiste na arte de contar histórias através da luz e da sombra. O palco é um ecrã de pano branco em que os artistas manipulam figuras minuciosamente trabalhadas em couro, conferindo-lhes movimento sob a iluminação das lâmpadas.Cada figura é uma estrutura complexa composta por cabeça, tronco e membros articulados, ligados por fios que permitem uma impressionante amplitude de movimentos. Um mestre do teatro de sombras pode controlar três ou quatro varas ligadas à figura, fazendo-a andar, correr, ajoelhar-se, rir ou até dar cambalhotas de forma ágil.Porém, a origem desta arte não está no palco, mas sim nas mãos dos artesãos. Cada figura de sombra é uma verdadeira obra-prima artesanal, marcada por traços exagerados e expressivos - os heróis têm sobrancelhas espessas e olhos grandes; as personagens cómicas exibem sorrisos caricatos; e as figuras femininas distinguem-se pela sua elegância e graciosidade. São feitas de pele semitransparente de boi ou de burro, tingidas com cores vivas, como o vermelho, o azul e o verde, ganhando, sob a luz, uma expressividade notável.. A história do teatro de sombras de Sichuan remonta há vários séculos. Embora a sua origem exata permaneça incerta, sabe-se que já florescia no período intermédio da Dinastia Qing (por volta de 1790), altura em que desenvolveu um estilo próprio e cativante. Diferentemente do teatro de sombras do norte da China, de caráter mais solene, o teatro de sombras de Sichuan é conhecido pelo seu tom alegre, cómico e popular, refletindo o espírito sagaz, descontraído e bem-humorado da cultura local de Sichuan.A música do teatro de sombras de Sichuan possui um caráter profundamente regional. Os instrumentos utilizados incluem o suona, de timbre penetrante, e, com ritmo marcado, o pau de percussão acompanhado por gongos e tambores. Além disso, o canto incorpora elementos das canções populares das montanhas de Sichuan. As narrativas são inspiradas na história, nas lendas e nos contos populares chineses - como o clássico Jornada ao Oeste -, mas costumam refletir os costumes e tradições de Sichuan, ou incluir expressões do dialeto local nas falas, provocando o riso e o aplauso entusiástico do público.No passado, o teatro de sombras era uma das principais formas de entretenimento dos habitantes locais de Sichuan. Em festividades, nos casamentos e nas feiras dos templos, era habitual convidar uma companhia de teatro de sombras para atuar. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos se reuniam para assistir - era um momento de comunhão entre gerações. Para muitos, o teatro de sombras não era apenas entretenimento, mas também uma forma de aprender a história e valores morais.Contudo, com a difusão das formas de entretenimento modernas, diminuiu drasticamente o número de mestres capazes de fabricar e manipular as figuras, e os jovens conhecem cada vez menos esta arte tradicional. Para preservar este precioso património, cidades como Chengdu e Mianzhu criaram centros dedicados à divulgação do teatro de sombras, formando uma nova geração de herdeiros da tradição. Muitas escolas também introduziram oficinas e atividades sobre o teatro de sombras, para que as crianças possam conhecer e apreciar esta arte tradicional..No contexto das trocas culturais internacionais, o teatro de sombras de Sichuan também conquistou o apreço de públicos de vários países. Quando espectadores estrangeiros assistem aos espetáculos, mesmo sem compreender o dialeto de Sichuan, conseguem acompanhar a história através das figuras expressivas, das cenas de combate cheias de energia e da música rica e envolvente. Esta forma de arte, capaz de ultrapassar as barreiras linguísticas, tornou-se uma verdadeira ponte entre diferentes culturas.O teatro de sombras de Sichuan não é apenas um espetáculo, é uma herança cultural viva, a cristalização perfeita da sabedoria popular e do talento artístico do povo de Sichuan. Em 2008, foi incluído na 2.ª Lista Nacional do Património Cultural Imaterial da China e, em 2019, a sua variante do sul de Sichuan foi ainda inscrita na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, tornando-se um tesouro precioso, cuja preservação compete a todos.Para descobrir mais conteúdos fascinantes sobre a História e a cultura chinesas, siga a nossa página no Instagram e no Facebook em Vislumbres da China. .INICIATIVA DO MACAO DAILY NEWS