"Sr. Engenheiro, alegadamente um musical" estreia a 1 de abril e é inspirado na vida de José Sócrates

Desde a infância até ao primeiro dia do mediático julgamento, a vida de José Sócrates serve de inspiração a uma comédia musical. "Sr. Engenheiro, alegadamente um musical" estreia a 1 de abril, Dia das Mentiras, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.Trata-se de uma "sátira" e uma "farsa" em relação aos "factos públicos sobre a vida do engenheiro", um dos arguidos da Operação Marquês, conta ao Expresso Henrique Dias, autor do libreto, uma produção de 600 mil euros, que conta com um elenco de 40 pessoas, entre atores, cantores e músicos.Manuel Marques interpreta o antigo primeiro-ministro e, tal como Sócrates, o ator também enfrenta um processo judicial, após ser acusado de violência doméstica pela filha. Esta não é a primeira vez que o ator veste a pele do antigo chefe do Governo, já o tinha feito na série Donos Disto Tudo, da RTP. "Tem como único objetivo fazer o público rir durante uma hora e meia", diz o argumentista, que teve a ideia há dois anos. "Estava a ver uma notícia sobre o caso e lembrei-me de que seria cómico fazer humor com um assunto tão sério", recorda. Paulo Dias, da produtora Uau, promete surpreender o público com uma "superprodução". "Estamos a ter muito cuidado com os cenários e com os figurinos e podemos garantir que o público ficará surpreendido", diz ao semanário.José Sócrates não foi consultado durante a elaboração da peça, que demorou um ano a ser escrita. O antigo primeiro-ministro vai, no entanto, ser convidado para assistir ao musical."A peça não faz juízos de valor sobre a culpabilidade dos envolvidos. Em Portugal, a liberdade de criação é um direito constitucional", refere Henrique Dias, autor de Pôr do Sol, série de humor que foi transmitida pela RTP. "O tom desta peça é semelhante, uma vez que se trata de uma farsa. Não tem um tom revisteiro, é diferente", afirma.Da autoria de Henrique Dias, com encenação de Rui Melo e música de Artur Guimarães, esta comédia musical vai estar em cena cerca de um mês e meio no Tivoli BBVA, em Lisboa, estando depois em cena no Coliseu do Porto, entre 14 e 17 de maio. Os bilhetes vão estar à venda a partir de segunda-feira (24 de novembro).