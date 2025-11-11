Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Sócrates é o principal arguido deste caso.
José Sócrates é o principal arguido deste caso.FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

Operação Marquês suspensa mesmo com risco de prescrição de crimes

Ilícitos de corrupção ligados a Vale do Lobo podem prescrever no primeiro semestre de 2026. Ainda assim, julgamento foi interrompido até 4 de dezembro para que José Sócrates possa nomear nova defesa.
