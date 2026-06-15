Dali Chebil e Nada Mahmoud
Dali Chebil e Nada Mahmoud Paulo Spranger
Cultura

Sobre o ‘malouf’ tunisino, a música alma de um país

Os tunisinos Dali Chebil e Nada Mahmoud falam do ‘malouf’, música com raízes andaluzas, que dialoga muito bem com o nosso fado. Fizeram um concerto em Lisboa e outro em Tunes.
Leonídio Paulo Ferreira
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