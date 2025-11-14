Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Silence 4 mostram a sua “génese” numa instalação na LX Factory
Cultura

Silence 4 mostram a sua “génese” numa instalação na LX Factory

Pode ser visitada a partir desta sexta-feira, 14 de novembro, a experiência “sensorial” que evoca a “casa desabitada em Leiria” emprestada aos Silence 4 no início para a banda ensaiar.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Leiria
Cultura
edição impressa
Lx Factory
silence 4

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt