Sara Correia, Veigh, Vizinhos e Quim Barreiros no Sol da Caparica

Sara Correia, Veigh, Vizinhos e Quim Barreiros são os primeiros nomes confirmados para o Festival Sol da Caparica, que se realiza entre 13 e 16 de agosto, no Parque Urbano da Costa da Caparica.. A artista Sara Correia, uma das vozes mais marcantes da nova geração do fado, sobe ao palco no dia 13 de agosto. A atuação de Veigh, um dos nomes em maior destaque na nova vaga da música urbana brasileira, está agendada para 14 de agosto. No dia seguinte, será a vez de os Vizinhos, fenómeno de Évora que se tem destacado pela abordagem irreverente, com sucessos como Pôr do Sol.Quim Barreiros sobirá ao palco a 16 de agosto.Os bilhetes para a edição de 2026 já se encontram disponíveis em blueticket.pt e nos locais habituais. A primeira fase de venda arranca com o 1.º lote, que inclui bilhetes diários (28€), passes de 2 dias (48€) e passes de 4 dias (82€)..Sara Correia: “Gosto de cantar outras coisas, só não sei é cantar de outra maneira. Esse é o meu fado”