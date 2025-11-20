Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rui Vieira Nery é um dos oradores convidados do ciclo "Editar Camões", promovido pela Universidade Autónoma de Lisboa, onde está inserido o concerto da Orquestra Metropolitana.
Rui Vieira Nery é um dos oradores convidados do ciclo "Editar Camões", promovido pela Universidade Autónoma de Lisboa, onde está inserido o concerto da Orquestra Metropolitana.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Rui Vieira Nery: “A identidade portuguesa é um mosaico. É feita de diferenças”

Em janeiro, a Orquestra Metropolitana apresenta o Requiem de João Domingos Bomtempo para marcar o quingentésimo aniversário de Camões. O DN falou com o musicólogo Rui Vieira Nery sobre a ocasião.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
500 Anos - Nascimento Camões
Rui Vieira Nery
Camões
edição impressa
Orquestra Metropolitana de Lisboa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt