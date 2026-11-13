Rosalía faz história ao ganhar seis Grammy Latinos
Rosalía fez história na quinta-feira, 12 de novembro, ao tornar-se a artista mais premiada dos Latin Grammy, com seis troféus, e a primeira a conseguir que os seus álbuns de estúdio - culminando com Lux - conquistassem o prémio de Álbum do Ano numa gala que também distinguiu o músico português Dino D'Santiago pelo disco que criou com os brasileiros Criolo e Amaro Freitas.
A cantora espanhola foi a responsável por abrir a cerimónia, que decorreu em Las Vegas. Vestida de dourado, interpretou La Rumba del Perdón, La Perla e Dios es un Stalker no meio de uma cenografia celestial, rodeada de nuvens e bailarinos com auréolas, elementos que marcaram o seu sexto álbum. No final da gala, tinha nos braços os prémios de Álbum do Ano (o terceiro da carreira) por Lux, Canção do Ano por La Perla; Melhor Álbum Alternativo; Melhor Videoclip em Formato Curto por Sauvignon Blanc; além de um prémio pela engenharia de som do seu disco.
“Sei que tenho muito para aprender e sei que, provavelmente, ainda não fiz o meu melhor trabalho, mas sei que tenho tudo o que é preciso para ser a melhor”, disse Rosalía, emocionada, ao receber o prémio.
O álbum de estreia do projeto luso-brasileiro, intitulado "Criolo, Amaro & Dino", conquistou o prémio na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.
"Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Portugal, obrigado a esta língua portuguesa por fazer nós um povo único", afirmou Dino D'Santiago no discurso de agradecimento.
O argentino Milo J foi o segundo artista mais premiado, conquistando os primeiros Grammys da sua carreira nas categorias Gravação do Ano (pela música Niño), Melhor Álbum Folk (por La vida era más corta), Melhor Performance Urbana (por Gil, em parceria com Trueno) e Melhor Design de Embalagem. "Viva o folclore argentino!”, gritou.
A brasileira Anitta venceu o prémio de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa por Equilibrium. “Durante muitos anos, a cultura negra foi apagada no Brasil e não se podia falar da sua religião em público”, afirmou a cantora, sublinhando que o seu álbum procura manter viva a sua cultura.
A cerimónia distinguiu artistas como o uruguaio Jorge Drexler, os argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, as colombianas Karol G e Aria Vega ou os espanhóis Alejandro Sanz e Yerai Cortés.
Artistas como Silvana Estrada, a chilena Mon Laferte, Drexler e a banda venezuelana Rawayana animaram a gala com os seus êxitos. Mas a apresentação mais explosiva foi a de Daddy Yankee, eleito a Personalidade do Ano. O artista porto-riquenho recebeu a homenagem das mãos da cantora norte-americana Janet Jackson, com quem colaborou em 2018 na faixa Made for Now.