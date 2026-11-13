Rosalía faz história ao ganhar seis Grammy Latinos

Rosalía fez história na quinta-feira, 12 de novembro, ao tornar-se a artista mais premiada dos Latin Grammy, com seis troféus, e a primeira a conseguir que os seus álbuns de estúdio - culminando com Lux - conquistassem o prémio de Álbum do Ano numa gala que também distinguiu o músico português Dino D'Santiago pelo disco que criou com os brasileiros Criolo e Amaro Freitas.

A cantora espanhola foi a responsável por abrir a cerimónia, que decorreu em Las Vegas. Vestida de dourado, interpretou La Rumba del Perdón, La Perla e Dios es un Stalker no meio de uma cenografia celestial, rodeada de nuvens e bailarinos com auréolas, elementos que marcaram o seu sexto álbum. No final da gala, tinha nos braços os prémios de Álbum do Ano (o terceiro da carreira) por Lux, Canção do Ano por La Perla; Melhor Álbum Alternativo; Melhor Videoclip em Formato Curto por Sauvignon Blanc; além de um prémio pela engenharia de som do seu disco.