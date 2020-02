Rolling Loud. O 'maior festival de hip hop do mundo' aterra em Portugal este verão

Portugal é o primeiro destino na Europa do Rolling Loud, depois de este se ter afirmado noutras edições nos Estados Unidos, em Miami, Nova Iorque e Califórnia. São 3 dias com alguns dos maiores nomes da atualidade do hip hop e outros em grande ascensão.

O Rolling Lound Europe irá acontecer na Praia da Rocha, em Portimão, entre 8 e 10 de julho. E, para além dos três cabeça de cartaz, o festival anuncia ainda nomes como Chief Keef, Lil Uzi Vert, Tyga, DaBaby, Gucci Mane, Meek Mill, Rae Sremmurd, Saint Jhn, Sheck Wes e até Pop Smoke. Confira a lista completa mais abaixo.

No site do festival há a indicação de que os bilhetes em pré-venda serão disponibilizados esta quinta-feira, a partir das 8 horas. A venda geral de bilhetes começa na sexta-feira, também a partir das 08:00. Ainda não há, no entanto, informação dos preços dos bilhetes.

A$AP Rocky, Future, Wiz Khalifa são os cabeças de cartaz e esta é a lista completa do cartaz por ordem alfabética:



A Boogie wit da Hoodie, AJ Tracey, Chief Keef, Coi Leray, D-Block Europe, DaBaby, DaniLeigh, Danny Towers, Fat Nick, Giggs, Gucci Mane, Haiyti, iann dior, KILLY, Kelvyn Colt, Key Glock, Lancey Foux, Lil Baby, Lil Durk, Lil Keed, Lil Mosey, Lil Tecca, Lil Tijay, Lil Uzi Vert, Lon3r Jonny, M Huncho. Meek Mill, Minguito, NAV, NLE Choppa, Pa Salieu, Pi"erre Bourne, Piruka, Playboi Carti, Polo G, Pop Smoke, Pouya, Pressa, Rae Sremmurd, Rico Nasty, Robb Bank$, Ronny J, Roddy Ricch, SAINt JHN, Sheck Wes, Sippinpurpp, Ski Mask the Slump God, Smokepurpp, $NOT, Space Jam The Pilot, Stunna 4 Vegas, Tadoe, Tes X, Trippie Redd, Tyga, Tyla Yaweh, Young Dolph, Young M.A, Young Thug, Yuzi