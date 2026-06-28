Rod Stewart emociona e Xutos & Pontapés arrastam multidão no Rock in Rio

Se alguém diz que já não há rock no Rock in Rio, não levou em consideração esta noite de 27 de junho (para não referir o passado domingo, com os Linkin Park). Riffs de guitarra e o pulsar das baterias ecoaram em todos os palcos do festival, principalmente no Music Valley e no Palco Mundo.Além de Cindy Lauper, a estrela do rock mais aguardada da noite foi Rod Stewart. Depois de ter cancelado um concerto recente nos Estados Unidos, pairava o receio de que o mesmo pudesse acontecer em Lisboa.Mas o cantor cá esteve e deu tudo o que podia com a sua voz rouca e as poses icónicas. Num concerto enérgico, o britânico de 81 anos percorreu alguns dos seus maiores clássicos, cantados em coro pela plateia, como Infatuation, Having a Party, It's a Heartache, Tonight I'm Yours (Don't Hurt Me) e It Takes Two.. A banda de Rod Stewart acompanhou o ritmo, com destaque para a violinista Adrianna Thurber Shaw. Durante mais de uma hora, houve momentos de emoção e outros de homenagem às raízes escocesas do artista, com direito a gaitas de foles em palco. O cantor mostrou ao que veio e não desiludiu os fãs que o aguardavam.Também passaram pelo alinhamento The First Cut Is the Deepest, I Don't Want to Talk About It, Hot Legs, I'd Rather Go Blind, Young Turks, Rhythm of My Heart, Jolene, Maggie May, Have I Told You Lately e Baby Jane. Já Da Ya Think I'm Sexy? e Love Train encerraram a atuação.O palco foi pequeno para os Xutos & Pontapés .Houve quem não saísse da frente do palco Music Valley para garantir um bom lugar e ver os Xutos & Pontapés. Quem fez questão de assistir ao concerto de Cindy Lauper correu para o outro palco assim que terminou Girls Just Want to Have Fun, já que a atuação dos Xutos começou precisamente quando a artista norte-americana encerrou a sua apresentação no Palco Mundo.O amplo espaço do Music Valley revelou-se pequeno para a legião de fãs da banda lisboeta. Não houve uma única canção que o público não cantasse do princípio ao fim, como Contentores, Homem do Leme, Circo de Feras e À Minha Maneira..Em Não Sou o Único, Para Ti Maria e A Minha Casinha, a vibração foi ainda maior. O público presente, incluindo crianças e jovens, mostrou que a mais popular banda de rock portuguesa atravessa gerações e que, por falta de fãs, o rock não morre tão cedo.Antes da banda liderada por Tim, subiram ao palco os GNR, Jafumega e UHF. Este terceiro dia contou ainda com outras bandas de rock, como os 4 Non Blondes. O Rock in Rio termina este domingo, 28 de junho, com um cartaz mais dedicado à música pop e ao público jovem.amanda.lima@dn.pt.Linkin Park no Rock in Rio: um regresso entre a nostalgia e a renovação com Emily Armstrong.Mais do que nostalgia: Cindy Lauper traz feminismo e direitos fundamentais ao Rock in Rio