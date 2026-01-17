Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Armando Seixas Ferreira foi jornalista na RTP, antes de chegar ao gabinete de Nuno Melo. Garante ter feito o 'Recordar o 25 de Novembro' “com total liberdade” e sem gastar um cêntimo aos contribuintes.
Cultura

‘Recordar o 25 de Novembro’, o filme sobre o “ano e meio em que tudo acontece”

Começa no 25 de Abril e chega às eleições de 1976 - legislativas, presidenciais e autárquicas. O realizador do filme, Armando Seixas Ferreira, não quis deixar a data “cair no esquecimento”.
Vítor Moita Cordeiro
