Mara Bugarin: cenários e memórias de 1972.
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Cultura

'Rádio Metronom'. Sons do rock’n’roll na rádio romena

Com a estreia de 'Rádio Metronom', descobrimos uma juventude que pagou um preço por ouvir os Doors ou Jimi Hendrix: o filme valeu ao seu realizador, Alexandru Belc, um prémio no Festival de Cannes.
João Lopes
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