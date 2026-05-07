'Rádio Metronom'. Sons do rock’n’roll na rádio romena

Conhecemos alguns aspetos vitais da história da Roménia, sobretudo ao longo do século XX — com inevitável destaque para a ditadura de Nicolae Ceausescu (1965-1989) —, através das obras de cineastas como Cristi Puiu, Cristian Mungiu ou Corneliu Porumboiu. Alexandru Belc (nascido na cidade de Brasov, em 1980) é um herdeiro da austeridade realista que os une, tendo mesmo trabalhado como assistente de Mungiu e Porumboiu. Podemos confirmá-lo através da estreia do seu Rádio Metronom (2022), um belo retrato de um grupo de jovens romenos, em 1972, quando ouvir as canções dos Doors ou Jimi Hendrix podia ser o princípio de uma investigação policial com cruéis consequências.O argumento de Rádio Metronom, também assinado por Belc, evita a facilidade de reduzir aquela juventude a um qualquer padrão universal, assim escapando às abstrações moralistas do politicamente correto. O motor dramático é a relação muito particular, carregada de anseios e medos, de Ana (Mara Bugarin) e Sorin (Serban Lazarovici). O filme arranca mesmo com os dois namorados envolvidos numa situação ambivalente, em que se cruzam uma ideia de libertação e a dor de uma perda: Sorin e a sua mãe estão à beira de conseguir partir para a Alemanha, deixando Ana num desamparo sem alternativa.Tudo isso irá concentrar-se na cena da festa em casa de uma colega de Ana, escutando o rock’n’roll emitido pelo DJ Cornel Chiriac no seu programa Metronom, na Radio Free Europe — Chiriac, assassinado em Munique, em 1975, contava 33 anos, foi mesmo uma referência emblemática da geração de Ana e Sorin. De forma inicialmente incompreensível, a polícia política de Ceausescu invade a festa, sujeitando Ana, em particular, a um interrogatório tão implacável quanto chantagista...A realização de Belc nunca cede à moda de criar “heróis” a qualquer preço, mantendo-se fiel a um registo em que o realismo nasce, não de uma qualquer acumulação de redundâncias, mas de uma atenção constante às mais discretas nuances das relações humanas — as duas cenas em que Ana é interrogada pelo inspetor Biris (Vlad Ivanov) são, nesse aspeto, exemplares.Rádio Metronom demorou quatro anos a chegar ao circuito comercial português, tendo valido a Belc o prémio de realização da secção “Un Certain Regard” no Festival de Cannes de 2022. Seja como for, isso não diminui o seu impacto e, em última instância, o valor essencial de um conceito de cinema em que a discussão de ideias começa na complexidade das personagens. .'Apex'. Aventuras no pequeno ecrã da Netflix.'Linguagem Universal'. Histórias iranianas em tom canadiano