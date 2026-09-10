Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan estão na Netflix.
Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan estão na Netflix.
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Quanto vale um filme com Robert De Niro?

Com chancela da Netflix, 'The Whisper Man' é uma história que tem como trunfo principal um elenco liderado por Robert De Niro — resta saber se o filme possui ideias para rentabilizar o seu talento.
João Lopes
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