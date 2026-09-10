Quanto vale um filme com Robert De Niro?

Eis uma pergunta que perdeu o seu significado original: quanto vale um filme em que encontramos o nome de Robert De Niro? A pergunta não sugere que De Niro esteja desvalorizado. Se outras razões não houvesse, a velha aliança com Martin Scorsese (lembremos o recente Assassinos da Lua das Flores, 2023) seria motivo suficiente para confirmar a importância do seu trabalho. Acontece que há filmes com De Niro, ou outros veteranos de idêntico valor artístico e simbólico, que já não são “vendidos” através da sua aura, funcionando apenas como pequenas derivações de géneros mais ou menos clássicos — recentemente chegado à Netflix, The Whisper Man (O Homem dos Sussurros), realizado por James Ashcroft, é mais um caso de tal fenómeno.Trata-se, em poucos meses, de um segundo exemplo dessa secundarização que, antes de ser artística, existe como lei cega de determinadas opções comerciais. O exemplo anterior, The Alto Knights, realizado por Barry Levinson (com De Niro num duplo papel), foi uma estreia desfasada de qualquer calendário, chegando aos ecrãs portugueses mais de um ano decorrido sobre o lançamento nos EUA (está, agora, disponível nos canais TVCine).Nada disto pode ser separado do facto de The Whisper Man ser um projecto rotineiro que, com os trunfos de uma evidente qualidade técnica de produção, tenta rentabilizar um conceito de policial ligado à tradição das intrigas centradas na investigação de crimes de um “serial killer”. De Niro tem a ingrata missão de sustentar uma personagem estereotipada desse modelo: vêmo-lo como o polícia reformado a que recorre uma detective (Michelle Monaghan) para tentar deslindar um crime que parece estar relacionado com um dos casos que, há muito anos, ele investigou; inicialmente relutante, acaba por aceitar ajudá-la quando o núcleo familiar do seu próprio filho (Adam Scott) é alvo do criminoso...Com mais ou menos cambalhotas de argumento, o filme vai tentado disfarçar o convencionalismo da sua estrutura, contando, naturalmente, com o inegável talento do seu elenco (Monaghan é, aliás, uma das actrizes americanas de meia idade que nunca teve o reconhecimento que merece). Quando Ted Sarandos, CEO da Netflix, afirma que as salas de cinema são uma “ideia ultrapassada”, talvez esteja a ser vítima da incapacidade de sustentar um conceito de cinema que sirva o “streaming” à maneira dos estúdios clássicos..'The Alto Knights'. Robert De Niro em versão dupla