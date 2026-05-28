Leibniz perante a sua própria imagem.
Leibniz perante a sua própria imagem.
Cultura

Quando Leibniz fez pose para um retrato

O veterano alemão Edgar Reitz convoca-nos para uma aventura em que o cinema se cruza com a pintura: 'Leibniz - Crónica de uma Pintura Perdida' é um maravilhoso exercício sobre a arte de ver e pensar.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt