O júri do Prémio Leya 2026 esteve reunido ontem, 24 de novembro, e deliberou não atribuir o prémio este ano, anuncia o grupo editorial Leya, o promotor do galardão.

Presidido por Manuel Alegre, o júri entendeu que as obras apresentadas a concurso não cumpriam "os parâmetros de qualidade literária exigidos pelo Prémio". "Tendo analisado os originais finalistas do Prémio LeYa 2026, os membros do júri consideraram que, sem embargo de todos apresentarem em grau diverso algumas qualidades, nenhum dos romances atinge em estruturação temática e formal e em expressão estilística, o nível estético peculiar do Prémio LeYa", justifica o júri, composto por José Carlos Seabra Pereira, Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Isabel Lucas, jornalista e crítica literária, Lourenço do Rosário, antigo Reitor da Universidade Politécnica de Maputo, Ana Paula Tavares, poeta e historiadora, e Josélia Aguiar, jornalista e historiadora.

Esta 19.ª edição foi, segundo a Leya, a mais "concorrida de sempre", com 1684 originais de de 18 países (em 2025 foram 1460). O maior número de candidaturas veio do Brasil, com 1032 romances submetidos. Seguiram-se Portugal (548), Moçambique (29), Angola (22), Alemanha (8), Reino Unido (7), Espanha (5), Estados Unidos (5), Cabo Verde (4), França (4), Itália (3), São Tomé e Príncipe (3), Austrália (2), Canadá (2), Guiné-Bissau (2), Polónia (2), Ilha Bouvet (1), Japão (1), Noruega (1), Paraguai (1), Sérvia (1) e Suíça (1).

Não é a primeira vez que o prémio fica por atribuir. Aconteceu igualmente 2010, 2016 e 2019, lembra a Leya, que criou esta distinção, que vale ao vencedor 50 mil euros, em 2008, para distinguir um romance inédito escrito em língua portuguesa. Desde a primeira edição foram distinguidos 14 romances, mas a publicação de livros inéditos apresentados no âmbito deste concurso somam 41, adianta a Leya.

No ano passado, a obra vencedora foi A Sombra das Árvores no Inverno, de Carla Pais, portuguesa radicada em França.