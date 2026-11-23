O thriller tem uma receita literária que não está ao alcance de qualquer autor, principalmente se o sucesso de um primeiro livro, ou da meia-dúzia seguinte, lhe subir à cabeça e abrandar na vigilância que é preciso para o livro se manter nesse género. Ora, João Tordo tem vindo a enquadrar-se nessas regras básicas de percurso e são dele os títulos que mantêm o registo vivo no nosso país, mesmo que de vez em quando os “rivais” o tentem imitar sem o conseguir. Um esforço que qualquer um dos três livros que se lhe seguem também refletem.João Tordo tem dezasseis livros de ficção e dois ensaios no seu cadastro, a par de um quarteto de policiais/thrillers que lhe criaram um vasto espectro de novos leitores. Este O Inferno Cheio é o quinto volume e em que dá asas à sua capacidade de se imiscuir no mundo do crime, a par de rechear a narrativa das grandes questões da exigência humana perante a tragédia. Este último ingrediente tem vindo a tornar-se fundamental no registo, em muito devido à força que o policial nórdico ganhou no pós-Stieg Larsson, e Tordo é hábil na manipulação dos sentimentos, sempre com grande profundidade e à-vontade. Reencarna essa qualidade mais uma vez ao colocá-la em duas já clássicas personagens suas, Pilar Benamor e Cícero Gusmão, e fazê-las passar pelos tormentos da violência psicológica e social. A primeira, por a ter praticado; o segundo, por a querer recuperar. Assim, a dupla volta ao ativo e com um caso complicado que vai exigir muito trabalho e gerar no leitor a sofreguidão por participar – ou antecipar – a resolução da trama. Sem se querer fazer spoiler, copia-se o que diz a contracapa: tem tudo a ver com “um segredo apodrecido e um inimigo mortal” que está relacionado com o passado dela e que exige a investigação dele. Um aviso aos leitores: Tordo decidiu acabar com esta “dupla improvável”. . O INFERNO CHEIOJoão TordoCompanhia das Letras583 páginasJ.K. ROWLING DE VOLTAO “autor” Robert Galbraith mais não é do que o pseudónimo da escritora de Harry Potter, situação que no início era um segredo bem guardado até que a baixa venda de livros para os seus rácios habituais fez com que se revelasse a autoria. Ainda não surge o nome de J.K. Rowling na capa, mas está bem visível no volume. É mais ou menos uma situação destas que envolve este novo policial em que a dupla Cormoran Strike e Robin Ellacott se empenham por um ror de páginas até serem desvendados os perpetradores do crime. Diga-se que até ao quarto volume da série, Rowling ficava-se pelo meio milhar de páginas; agora, quase duplica, o que transforma a leitura num labirinto de pistas que tornam bastante difícil a vida ao leitor. Apesar de o móbil do policial estar reduzido a um cadáver encontrado no interior de um cofre de uma ourivesaria, a conspiração alarga-se infinitamente, através de ligações à maçonaria e a outras atividades criminosas, com o cruzamento constante de desafios, mentiras e encobrimentos de polícias e ladrões, cenários pantanosos que a dupla que protagoniza estas investigações terá de ultrapassar. Rowling faz ainda o favor de aquecer o romance entre os dois detetives que perdura desde o primeiro volume, agora mais quente do que em qualquer dos sete títulos anteriores. .O HOMEM MARCADORobert GalbraithPresença845 páginas LE CARRÉ DE VOLTAA maioria dos leitores não terão qualquer dificuldade em apontar um único nome para o grande autor de romances de espionagem: John Le Carré. Morto o escritor, achava-se que era o fim de uma época, mas tal como aconteceu com Agatha Christie, por exemplo, um outro escritor decidiu ressuscitar aquela linha literária através de uma reencarnação literária: Nick Harkaway. Apesar de já ter uma série de livros publicados, nem todos thrillers, Harkaway surgiu em 2024 com um primeiro volume de uma possível série, intitulado A Escolha de Karla, que tinha na capa a indicação Um romance John Le Carré. Não é por acaso que este continuador de Le Carré surgia com grande protagonismo, é que se tratava do filho do escritor e da segunda mulher. Portanto, um sucessor à altura e que agora regressa às livrarias com O Homem da Vela, um segundo romance de sua autoria no mesmo registo. O autor também já praticara o estilo com a versão final de um livro póstumo do pai, Silverview, e agora instala-se no centro secreto dos serviços de informações britânicos no ano de 1965, época em que a Guerra Fria está ao rubro. Um dos mais famosos personagens do pai, George Smiley, é quem está à frente da ação e conduz a operação para proteger um agente britânico dos soviéticos. O cenário passa por Helsínquia, cidades da URSS e dos EUA, no jogo de sombras próprio das intrigas do pai, agora suas. . O HOMEM DA VELANick HarwayD.Quixote460 páginasGRISHAM DE VOLTADepois de Roman Polanski ter realizado Frenético (Frantic) em 1988, é impossível ler um livro sobre um casal de passagem por Paris e em que um deles é raptado sem se remeter para esse filme, no entanto, John Grisham não receou a comparação e escreveu a sua mais recente história de espionagem localizada na capital francesa, onde um casal em lua de mel é raptado. O que vai acontecer é inesperado, em muito diferente do que é habitual no autor, apesar de as três agências, CIA, FBI e a DGSI francesa, entrarem em jogo. Antes de a ação própria das histórias de John Grisham se impor, a mulher é libertada enquanto o marido, um militar norte-americano, desaparece. Uma das novidades desta intriga é a importância dada pelo escritor às publicações nas redes sociais ao permitir seguir o rasto dos alvos pretendidos pelos raptores. .A ILUSÃO FRANCESAJohn GrishamBertrand343 páginas ANA TERESA PEREIRA DE VOLTA Basta saber que John Le Carré era um gigantesco fã de Sherlock Holmes para perceber que será difícil esquecer o autor Conan Doyle mesmo que tantos anos após a sua morte e o fim das histórias protagonizadas pelo seu detetive. Quase a fazer um século sobre a sua morte, a escritora Ana Teresa Pereira escolheu e anotou onze contos e uma novela para um volume intitulado As Melhores Aventuras de Sherlock Holmes. Para fãs como era Le Carré esta é mais uma oportunidade para revisitar em novas traduções um autor que dispensava qualquer enfeite na prosa, reduzindo a narrativa ao osso e fazendo o leitor desembocar num registo que muitos tentaram imitar e não conseguiram. É a mesma situação que se passa com a escritora responsável pela antologia de Sherlock/Doyle na sua própria obra, tendo-se Ana Teresa Pereira tornado também inimitável nas suas novelas, com páginas plenas de mistérios e evocações de um passado cinematográfico dos tempos áureos de Hollywood, bem como de homens e mulheres que desafiam a passagem do tempo mascarando-se de uma estética própria do registo pulp no que vestem ou na pinta negra posta no rosto, no que pensam e agem, em tudo comparáveis às personagens dos episódios Suspense passados na rádio ou impressas em exemplares das revista Dime Detective e nas danças com bilhete comprado que nesta novela percorrem o salão de baile. É esse o cenário da novela inicial do recém publicado As Noites Azuis, um texto imperdível. .AS MELHORES A AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMESConan DoyleRelógio D’Água547 páginas .AS NOITES AZUISAna Teresa PereiraRelógio D’Água98 páginas .Histórias de polícias e ladrões à portuguesa .Perguntem a João Pinto Coelho sobre os esquecimentos da História