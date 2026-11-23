A apetência pelos romances policiais não desapareceu ao longo dos tempos e são muitos os títulos agora publicados a pensar no Natal. Foto: D.R.

Cultura Cinco mestres do crime de volta Alguns dos melhores autores de policiais, espionagem ou 'thriller' estão de regresso com novos livros, enquanto Ana Teresa Pereira seleciona o melhor de Conan Doyle e regressa em livro.