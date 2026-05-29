Primeiro fim de semana da Feira do Livro. Há livros, debates, música e cinema.

Acontece todos os anos na capital atraindo visitantes que vão em busca de livros, mas não só. A Feira do Livro de Lisboa, organizada pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) oferece uma vasta programação espalhada pelos 350 pavilhões, dois auditórios e seis praças. Entre 27 de maio e 14 de junho vão decorrer 3200 eventos, garante a APEL, entre sessões de autógrafos, apresentações de livros, debates, atividades para famílias e encontros com autores.Uma das novidades deste ano são as sessões de “silent listening”, que decorrem diariamente no Espaço das Bibliotecas de Lisboa, durante uma hora em diferentes horários. Através de 30 auscultadores, oferece-se uma experiência de escuta e leitura silenciosa de sequências de obras literárias áudio selecionadas pela Tale House.A programação está recheada de mesas redondas e debates sobre temas diversificados. Por exemplo, esta sexta-feira, às 18 horas, na Praça Azul, o Plano Nacional de Leitura promove um encontro para falar sobre o tema “Jovens leitores, jovens escritores?”, com a participação de vencedores de várias edições do Concurso Nacional de Leitura. No sábado, às 15 horas, na Praça Laranja, José Pedro Castanheira, autor de Histórias da PIDE, e Maria José Oliveira, que escreveu Casa dos Mortos, estarão à conversa numa sessão intitulada “No tempo da PIDE”, um debate organizado pela Tinta da China. Já a Guerra e Paz Editores organiza na Praça Vermelha, às 19h, um debate sobre “Descolonização: duas visões, dois autores”, com José Sá Carneiro e Xavier de Figueiredo. A essa mesma hora, na Praça Laranja, o escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez e o português Bruno Vieira Amaral trocam ideias sobre literatura.No domingo, na Praça Verde, às 16h, a convite da Bertrand Editora, Francisco Sena Santos e Clara Almeida Santos estarão à conversa com Alexandre Quintanilha a propósito do livro A última lição de Alexandre Quintanilha.Também há música e cinema na Feira do Livro de Lisboa. Sexta é dia de música ao vivo com as “Sextas Há Música”, sempre às 21h30, com atuações de Éme (29 de maio, Auditório Norte), Emmy Curl (5 de junho, Auditório Norte) e Gabriel Gomes (12 de junho, Auditório Lusíadas Saúde). E aos sábados, às 21h30, no relvado central, há cinema, com a exibição dos filmes Clube dos Poetas Mortos (30 de maio), Jurassic Park (6 de junho) e Orgulho e Preconceito (13 de junho). .Uma dúzia de livros a não perder na Feira do Livro de Lisboa.19 dias de livros, debates, leitura silenciosa e cinema ao ar livre. Conheça a programação da Feira do Livro de Lisboa