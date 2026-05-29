Primeiro fim de semana da Feira do Livro. Há livros, debates, música e cinema.
Primeiro fim de semana da Feira do Livro. Há livros, debates, música e cinema. Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Primeiro fim de semana da Feira do Livro. Há livros, debates, música e cinema

Éme atua esta esta sexta-feira no Parque Eduardo VII e este sábado há cinema, com a exibição d’O Clube dos Poetas Mortos.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Livros
Feira do Livro de Lisboa
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt