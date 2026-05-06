Preservar a identidade de Macau: 12 tradições recentemente reconhecidas como Património Cultural Imaterial (3)

Tung Ng (Festa do Barco-Dragão)Durante a Festa do Barco-Dragão, os residentes de Macau consomem os tradicionais bolinhos de arroz.O Tung Ng, ou Festa do Barco-Dragão, celebra-se no quinto dia do quinto mês do calendário lunar. Inicialmente concebida para afastar doenças e maus espíritos, bem como honrar o dragão, a festividade comemora hoje também o poeta patriota Qu Yuan.Durante o festival, os residentes de Macau comem zongzi (bolinhos de arroz glutinoso) e sopa de feijão para aliviar o calor do verão. As Regatas de Barcos-Dragão constituem uma das atividades mais populares da festividade e foram também recentemente incluídas na Lista do Património Cultural Imaterial de Macau. A época do Tung Ng coincide geralmente com períodos de chuvas abundantes que fazem subir o nível do Rio das Pérolas e diminuir a salinidade da água, criando condições favoráveis para a natação. Por esse motivo, existe a tradição de “nadar nas águas dos Barcos-Dragão”, considerada benéfica para a condição física e a saúde em geral.Regata de Barcos-DragãoAs Regatas de Barcos-Dragão em Macau constituem hoje um festival desportivo internacional de três dias.Enquanto elemento emblemático do Tung Ng, as Regatas de Barcos-Dragão possuem uma longa história na cidade. Ao longo do tempo, esta prática evoluiu para uma modalidade aquática competitiva, mantendo simultaneamente rituais tradicionais, como as cerimónias de lançamento das embarcações, a limpeza dos barcos e o ritual de “pintar os olhos” da cabeça do dragão, que simboliza o despertar da embarcação.No passado, as Regatas eram organizadas por associações comunitárias e realizavam-se de forma irregular. Após 1979, associações desportivas locais passaram a co-ordenar os eventos com o apoio de organizações comerciais. Atualmente, as Regatas de Barcos-Dragão em Macau constituem um festival internacional de três dias que combina tradição cultural com competição intensa. Os dois primeiros dias contam com equipas de empresas locais, entidades governamentais e associações, enquanto o último dia é dedicado às competições internacionais, atraindo equipas de todo o mundo.Confeção de bolachas de amêndoaAs bolachas de amêndoa de Macau são tipicamente redondas. A bolacha de amêndoa é um dos doces tradicionais chineses mais típicos de Macau, remontando aos biscoitos de carne de porco feitos à base de farinha de feijão mungo. Proveniente do distrito de Xiangshan, na província de Guangdong, esta delícia tornou-se popular em Macau na primeira metade do século XX, sendo conhecida pelo seu característico aroma a amêndoa. .Hoje em dia, estas bolachas são produzidas por diversas pastelarias, utilizando ingredientes semelhantes, como amêndoas, farinha de feijão mungo e carne de porco conservada em açúcar. A massa é prensada em moldes de madeira e assada em fornos a carvão, o que lhe confere a textura e o aroma característicos.Embora a produção industrial corresponda hoje à maior parte das bolachas de amêndoa disponíveis em Macau, algumas pastelarias tradicionais continuam a produzi-las de forma artesanal, preservando técnicas ancestrais.Confeção de bolos tradicionais chineses de casamentoOs doces de casamento estão carregados de simbolismo auspicioso.Os bolos tradicionais de casamento chineses ao estilo cantonês, frequentemente apelidados de “bolos de dote”, continuam a ser uma parte valorizada dos costumes matrimoniais em Macau. Geralmente a cargo da família do noivo, estes doces são oferecidos como presentes de casamento e apresentam-se sob diversas formas, como os “bolos dragão e fénix”, “bolo vermelho” e “bolo branco”.O nome chinês desses bolos inclui o carácter ling, historicamente associado a tecidos raros e preciosos na China antiga, simbolizando prosperidade. As cores também têm significados específicos: o vermelho representa alegria e festividade, enquanto o branco simboliza pureza.Outros doces de casamento possuem igualmente significados auspiciosos, como as bolachas de noz, que simbolizam a harmonia conjugal, e os pastéis de ovo centenário, associados à fertilidade.Preparação de massa jook-singA preparação tradicional envolve o mestre sentado sobre uma vara de bambu. A massa jook-sing é uma especialidade cantonesa distinta, conhecida pela sua textura macia e aroma de ovo, resultante do uso de ovos de pato e água alcalina na sua preparação. Uma característica marcante é a compressão repetida da massa com uma vara de bambu. .Na preparação tradicional, o mestre faz uso de uma técnica de compressão em que usa o peso do corpo para pressionar a vara de bambu repetidamente sobre a massa, tornando-a mais compacta. O domínio desta técnica exigia tradicionalmente vários meses de aprendizagem, podendo estender-se até um ano.A partir da década de 1970, foram mecanizadas muitas etapas da produção de massa em Macau. Atualmente, apenas algumas casas continuam a produzir a massa jook-sing segundo o método tradicional, preservando este importante património gastronómico.Texto: Emanuel GraçaExcerto da edição n.º 90 (dezembro de 2025) da revista Macau (edição em inglês)