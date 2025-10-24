Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Polícia espanhola recupera quadro de Picasso que tinha desaparecido numa viagem
Apesar de a obra ter sido recuperada, a Brigada do Património Histórico da Polícia Nacional vai continuar a investigar.
A Polícia espanhola anunciou esta sexta-feira, 23 de outubro, a recuperação do quadro de Picasso avaliado em 600 mil euros que tinha desaparecido alegadamente durante uma viagem de 400 quilómetros entre Madrid e Granada. Aliás, acredita que a obra nunca chegou a entrar no camião de transporte.

Após a descoberta da obra Natureza Morta com Guitarra, a polícia Forense inspecionou-a e confirmou que se trata da pintura original do artista.

O quadro, com 12,7 centímetros de altura e 9,8 de largura, saiu da casa do proprietário e foi armazenado numa instalação em Madrid, com vigilância permanente, com as restantes obras que iriam ser expostas em Granada.

Ao chegarem à fundação, as obras foram retiradas da carrinha que as transportou e metidas num monta-cargas, de onde foram retiradas, noutro andar, já num espaço com videovigilância, e depois depositadas na sala onde ficaram até serem desembaladas, onde também há câmaras em permanência, disse então a Fundação CajaGranada.

Os quadros foram transportados numa carrinha em que seguiam duas pessoas. Após a saída de Madrid, pararam a cerca de 27 quilómetros do destino, onde dormiram, num pequeno hotel, com as duas pessoas a, alegadamente, fazerem turnos para vigiar a carrinha, disseram as fontes policiais citadas pela imprensa espanhola.

A fundação revelou que "nem todas as embalagens estavam devidamente numeradas" à chegada e por isso "não foi possível fazer uma verificação exaustiva sem desembalar", pelo que as guias de transporte foram assinadas "pendentes da desembalagem na segunda-feira", dia 06 de outubro.

A 10 de outubro, a Fundação denunciou o desparecimento do quadro às autoridades.

Apesar de a obra ter sido recuperada, a Brigada do Património Histórico da Polícia Nacional vai continuar a investigar.

