Poeta e ensaísta espanhol José Luís Puerto vence Prémio Eduardo Lourenço 2026

O poeta, ensaísta e tradutor espanhol José Luís Puerto venceu esta segunda-feira, 20 de abril, por unanimidade, o Prémio Eduardo Lourenço 2026, anunciou a Câmara da Guarda.Instituído em 2004, o galardão, no valor de 7500 euros, distingue personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas.O júri da 22.ª edição do galardão reuniu esta segunda-feira, na sede do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), que junta as Universidades de Coimbra e Salamanca, a Câmara da Guarda e o Instituto Politécnico local.