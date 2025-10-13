Pixies estão de volta. Atuam a 11 de julho no NOS Alive

Na celebração dos 40 anos, os Pixies regerssam a Portugal, agora para um concerto no terceiro dia do NOS Alive do próximo ano, a 11 de julho.Originários de Boston, abraçados primeiro pelo Reino Unido e hoje adorados em todo o mundo, os Pixies assinalam quatro décadas de carreira com o anúncio da “Pixies 40 – World Tour”, uma nova digressão mundial que arrancará no Reino Unido e na Europa, entre maio e julho de 2026. A formação atual junta os membros fundadores Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, acompanhados pela baixista Emma Richardson.O NOS Alive decorre no Passeio Marítimo de Algés, nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2026.Confirmados estão também Nick Cave & The Bad Seeds, a 9 de julho, e o regresso dos Buraka Som Sistema, a 11.O bilhete diário custa 84 euros. O passe de dois dias fica por 168 euros. E o passe de três dias por 199 euros..Nick Cave volta a Portugal a 9 de julho para atuar no NOS Alive