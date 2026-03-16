Dirigir o Teatro Naconal D. Maria II de portas fechadas foi um desafio que exigiu adaptação da equipa, diz Pedro Penim.
Dirigir o Teatro Naconal D. Maria II de portas fechadas foi um desafio que exigiu adaptação da equipa, diz Pedro Penim. Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Pedro Penim: “Estou a fazer exatamente aquilo que quero. Mas sei que não será consensual”

Próxima temporada do TNDM II arranca a 18 de setembro. O diretor artístico do teatro nacional quer equilibrar propostas para grandes públicos com outras mais experimentais e deixar as peças em cena mais tempo, “para que possam entrar na memória coletiva”. Até lá, Pedro Penim encena 'Filodemo', de Luís de Camões, que estará em cena na sala estúdio Valentim de Barros, em Lisboa, a partir de 27 de março, Dia Mundial do Teatro.
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