Paulo Flores, sobre o concerto no Coliseu dos Recreio, garante que será um “ponto de conforto” de onde as pessoas vão sair “mais inteiras, mais unidas e mais capazes”
Paulo Flores, sobre o concerto no Coliseu dos Recreio, garante que será um “ponto de conforto” de onde as pessoas vão sair “mais inteiras, mais unidas e mais capazes”Foto: Rita Chantre
Cultura

Paulo Flores espera que a sua música crie pessoas “de alma lavada”

O músico prepara-se para esgotar a lotação do Coliseu dos Recreios, a 5 de março. O objetivo é assinalar 38 anos de carreira e mostrar o mais recente trabalho: 'Canções que fiz pra quem me ama'.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música
Angola
Cultura
edição impressa
Paulo Flores

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt