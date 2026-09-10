Patrícia Portela vence Grande Prémio de Romance e Novela 2025 da Associação Portuguesa de Escritores

Patrícia Portela venceu o Grande Prémio de Romance e Novela 2025 pelo livro Manual para Andar Espantada por Existir, da Editorial Caminho, anunciou na quarta-feira, 9 de setembro, a Associação Portuguesa de Escritores (APE). O livro parte da obra Aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira.

"Romance de estrutura complexa, bem urdida e surpreendente, revela uma agilidade que transborda dos limites da ficção dita clássica e uma extraordinária capacidade de fazer dialogar, com ironia e liberdade, diferentes tradições literárias, do romance inglês setecentista e de Saint-Exupéry até, entre nós, Almeida Garrett e o espírito surrealista", justifica o júri, de acordo com um comunicado enviado à agência Lusa.

Fizeram parte do júri Ana Paula Arnaut, Cândido Oliveira Martins, Helena Carvalhão Buescu, Maria de Lurdes Sampaio e Salvato Telles de Menezes, coordenados por José Manuel de Vasconcelos.

A decisão do vencedor foi tomada por maioria. Dois jurados votaram em O Fim dos Estados Unidos da América – Epopeia, de Gonçalo M. Tavares.

Já este ano Patrícia Portela lançou o romance Hoje, 3 de maio, também da Editorial Caminho, um livro escrito a partir do quadro Fuzilamentos de 3 de Maio de 1808, de Goya.

O Prémio APE é Patrocinado pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), pela Câmara Municipal de Grândola, pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo Instituto Camões, o prémio tem um valor monetário de 15 mil euros.