Romy Schneider no filme 'O Bar da Última Esperança' (1982), citado por Anne Serre.
Romy Schneider no filme 'O Bar da Última Esperança' (1982), citado por Anne Serre.
Cultura

Para onde foi o sorriso de Romy Schneider?

'Um Chapéu de Leopardo', de Anne Serre, é um fascinante retrato de uma personagem que nos leva a repensar as fronteiras entre vida e morte — foi finalista do International Booker Prize de 2025.
João Lopes
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