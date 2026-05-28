Jorge Mota no papel de Salazar: corpo e fantasma.
Jorge Mota no papel de Salazar: corpo e fantasma.
Cultura

'Pai Nosso'. Na companhia do fantasma de Salazar

Como representar, em cinema, a figura de António de Oliveira Salazar? O filme 'Pai Nosso – Os Útimos Dias de Salazar', de José Filipe Costa, propõe respostas tão eloquentes quanto fascinantes.
João Lopes
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