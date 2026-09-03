Os sabores de Xianxim: dois pratos clássicos de uma terra de massas

Estes dois pratos representam também dois ritmos de vida. O roujiamo, fácil de transportar e rápido de comer, é particularmente adequado para quem esteja a viajar ou tenha pouco tempo; a massa biangbiang, por outro lado, é normalmente saboreada à mesa e misturada com temperos como parte de uma refeição mais demorada. Um mais rápido, outro mais pausado, ambos se integram naturalmente no quotidiano da população local.

Apesar da sua aparente simplicidade, as massas de Xianxim exigem grande domínio das técnicas manuais. No roujiamo, a massa não é fermentada, de modo a preservar uma textura firme, enquanto a carne é cozinhada lentamente em lume brando durante várias horas, até ficar tenra e absorver uniformemente os sabores.

A preparação da massa biangbiang também requer bases sólidas: a massa deve repousar e ser amassada repetidamente, enquanto o processo de estiramento exige força e precisão para obter massa larga, uniforme e com elasticidade adequada. Por fim, o óleo quente é vertido sobre os temperos, intensificando os aromas e combinando-os com o sabor do trigo.

Para os habitantes locais, avaliar a qualidade de uma tigela de massa é relativamente simples: importa verificar se a textura é suave, se a massa tem a elasticidade adequada e se o ponto de cozedura é o certo. Pequenas diferenças no tempo de repouso da massa, na quantidade de água ou no tempo de cozedura podem alterar significativamente o resultado. O cozinheiro consegue muitas vezes identificar estes problemas só pela textura, que é precisamente o critério mais fidedigno para avaliar a qualidade das massas artesanais.

A massa não é apenas um alimento quotidiano, mas também um veículo da tradição cultural chinesa. Comer massa comprida no dia do aniversário simboliza uma vida longa e feliz. Durante as festividades, prepara-se o huamo, moldando a massa em formas auspiciosas, como peixes e aves, para expressar votos de boas colheitas e prosperidade para o ano seguinte. Estes costumes simples e genuínos dão continuidade a uma tradição de vida que atravessa várias gerações.

O roujiamo e a massa biangbiang representam duas formas típicas de comer em Xianxim: uma privilegia a conveniência e a rapidez, enquanto a outra valoriza o trabalho manual minucioso. Nenhuma se perde em decorações elaboradas, antes valorizando o ponto da cozedura, a técnica manual e o sabor autêntico. A fértil Planície de Guanzhong não só favoreceu o cultivo do trigo, como também deu origem a uma cultura gastronómica simples e prática. Estes alimentos modestos são, afinal, um reflexo do modo de vida que os habitantes de Xianxim construíram ao longo de gerações.