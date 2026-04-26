Olga Roriz vai receber Medalha de Mérito Cultural do Governo

O Governo conceder a Medalha de Mérito Cultural a Olga Roriz, "em reconhecimento do contributo excecional de uma vida dedicada à dança, enquanto coreógrafa e bailarina de renome internacional", anunciou esta tarde o Ministério da Cultura em comunicado. "Com a atribuição da Medalha de Mérito Cultural, o Governo presta tributo a uma criadora maior da cultura contemporânea, relevando o impacto duradouro do seu trabalho artístico e a sua contribuição inequívoca para a afirmação e projeção da cultura portuguesa ao longo de cinco décadas", afirma a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, citada na nota à imprensa.A cerimónia de entrega da Medalha de Mérito Cultural vai decorrer no dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, no final da apresentação do solo O Salvado, que marcou o regresso de Olga Roriz aos palcos como intérprete no ano passado.Olga Roriz foi primeira bailarina do Ballet Gulbenkian, tendo depois desenvolvido atividade como coreógrafa, fundado a sua própria companhia de dança contemporânea em 1995.O Ministério da Cultura sublinha que "ao longo da carreira, Olga Roriz assinou mais de 90 criações, em Portugal e em alguns dos mais importantes palcos internacionais, afirmando uma linguagem artística singular e profundamente influente. Paralelamente, trilhou um percurso relevante na ópera e no teatro, colaborando com reconhecidos encenadores e instituições culturais, e assinando encenações e criações para as principais salas nacionais".