O escritor Luís Cardoso vai ser homenageado em Penafiel, numa semana repleta de eventos. Foto: Ana Nunes

Cultura O Timor de Luís Cardoso no Escritaria O escritor é o homenageado na 19ª edição do encontro literário em Penafiel. Uma revisitação da obra e da vida, a par de múltiplos eventos de música, cinema, artes visuais e teatro.