O Timor de Luís Cardoso no Escritaria

A partir de amanhã, o Escritaria leva a Penafiel mais um escritor da língua portuguesa, desta vez com pronúncia timorense: Luís Cardoso. Autor de oito romances, um percurso que iniciou com Crónica de uma Travessia (1997) e que tem em Hotel Timor (2025) o seu mais recente romance. Pelo meio, recebeu o Prémio Oceanos 2021 com Plantador de Abóboras e esgotou Olhos de Coruja e Olhos de Gato Bravo (2002), agora reeditado a propósito do encontro literário e que reescreveu para atualizar o seu registo. Hotel Timor foi editado pela The Poets and Dragons Society e que já tem uma segunda edição, após ter publicado Plantador de Abóboras na antiga Abysmo. Duas editoras independentes dos grandes grupos que, considera, “trabalham muito bem”, e onde gostaria de reeditar os seus outros romances entretanto esgotados.O convite para a homenagem em Penafiel foi uma surpresa para Luís Cardoso, como diz: “As coisas acontecem sempre por acaso na minha vida e nunca esperei ser escritor. No primeiro livro pretendia contar uma história e o que sucedeu foi que teve uma recetividade muito boa por parte da crítica e dos académicos. É a partir daí que me dedico à literatura e fui assumindo essa faceta, sendo que desde então tudo é sempre inesperado para mim, como o caso desta homenagem no Escritaria.”Quando se pergunta se a programação cultural do evento durante toda esta semana o tornará mais conhecido, Luís Cardoso faz comparações e revela que esta é uma homenagem que o assusta: “Já lá estiveram todos os principais escritores: o Lobo Antunes, o Saramago, o Mia Couto… Eu sou uma pessoa recatada e não vou assim a tantos festivais literários, embora os meus livros sejam estudados e objeto de teses de doutoramento tanto em Portugal como no estrangeiro.” Quanto a distinções, garante que não o interessam assim tanto, mesmo que no Hotel Timor ponha na boca do protagonista uma confissão autobiográfica: “Lamentou por não ter recebido o prémio literário da APE pelo seu livro Para onde vão os gatos que morrem?” (2017)” Também lamenta que certos prémios sejam dados quando o escritor “está com um pé na cova” e dá um exemplo que lhe aconteceu relacionado com a idade: “Estive na short-list do Prémio Camões, bem como o Agualusa, quando o Germano Almeida ganhou. Fui posto de parte porque houve um elemento do júri que disse «este escritor ainda é novo».”Na linha inicial de Hotel Timor há um taxista que diz “Levo-o ao seu destino”. Poderia ser um prenúncio do que irá acontecer esta semana e até poderia ser substituída por “Levo-o até ao Escritaria?” Não que fosse um destino que esperasse, como já referiu, mas que poderá estar presente num próximo romance. Tal como nos livros anteriores, a autobiografia está sempre muito presente: “Todos os meus livros são autobiográficos, mas não a preparar a posteridade como muitos escritores fazem. Aliás, enquanto preparavam a exposição biográfica pediram-me coisas e descobri que guardo muito pouco. Também não tenho nada preparado para responder nas sessões: o que irei dizer? A única coisa que me representa são os livros; acredito que alguns deles são muito bons e isso consola-me.”Quais são os melhores leitores, pergunta-se a Luís Cardoso. Não responde os portugueses nem os timorenses, antes aponta para os académicos: “Porque leem o livro a fundo e fazem perguntas, depois orientam os estudantes em universidades portuguesas, brasileiras e francesas. Acontece que me questionam sobre as narrativas, sendo muitas vezes apanhado em contradições. Também querem saber o significado de certas personagens que circulam de um romance para o outro, pois os livros não são estanques. Vou também às escolas secundárias, onde os alunos fazem perguntas excecionais porque não têm o filtro dos adultos.”Questiona-se se os seus romances formam um único livro? Responde que sim: “O autor deveria escrever um só livro na vida. Como não é assim, vai-se repartindo a história e complementando-a num livro a seguir. É o que faço.” Questiona-se também o que sente quando é definido como “escritor timorense”. Refere: “Estou em Portugal desde os 16 anos, mas sou um cidadão de Timor-Leste. Sou um escritor de língua portuguesa porque as minhas influências literárias são todas de língua portuguesa; do Brasil, de Timor com o poeta Borges da Costa, de Angola com de Luandino Vieira, de Portugal com Saramago, Lobo Antunes, Torga, Régio, Ruy Cinatti. O meu universo é o da língua portuguesa e foram estes e outros que me ensinaram a amar esta língua.” Acrescenta que os leitores portugueses recebem bem os escritores das outras literaturas em português: “O Mia Couto é mais amado cá do que em Moçambique e o Agualusa do em Angola. Somos mais conhecidos aqui do que nos nossos próprios países.”Em Hotel Timor, cada quarto tem como hóspedes os fantasmas da história das últimas décadas de Timor. O romance foi todo reescrito após a sua viagem a Timor para recuperar os restos mortais do irmão, fuzilado por não ser a favor da independência e ter sido considerado “traidor”. Um passado sobre o qual Luís Cardoso pouco falou entretanto: “Nunca disse que o meu irmão era pró-Indonésia, só agora quando o quis ir procurar. Como não o «consegui» trazer, a forma de enterrar o meu irmão foi escrever este livro após essa viagem.” A violência que aconteceu em Timor na descolonização é ressaltada no romance quando o escritor coloca repetidamente a mãe a dizer ao filho “foge, que te matam”. Por tudo isso, Luís Cardoso confessa o seu grande desejo: “Houve um romance que me fascinou imenso, o Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. Gostaria de escrever um livro assim, passado em Timor. Aliás, é o que estou a fazer neste momento.”É habitual o escritor homenageado apresentar uma obra inédita durante o evento, mas Luís Cardoso optou por reeditar um livro de 2002, Olhos de Coruja e Olhos de Gato Bravo. O romance será apresentado em Penafiel, durante uma agenda bem completa de sessões. Entre as quais, uma entrevista de vida por Ana Sousa Dias, a inauguração do busto do escritor, uma biografia dramatizada e uma exposição na Biblioteca Municipal. O programa tem também uma grande vertente musical, com um concerto de Dulce Pontes, um encontro entre Sérgio Godinho e o pianista Filipe Raposo, um tributo a Luís Represas e à canção Timor, com a presença de Manuel Faria, João Gil e Mona Miari. O encerramento do encontro dá-se com a mesa-redonda “Que o país, tendo uma história extraordinária, merecia uma literatura extraordinária”. A programação estende-se entre os dias 20 e 25 desta semana e o escritor visitará várias escolas do município. .HOTEL TIMORLuís CardosoThe Poets and Dragons Society252 páginas .OLHOS DE CORUJA E OLHOS DE GATO BRAVOLuís CardosoEdição Escritaria