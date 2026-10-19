O escritor Luís Cardoso vai ser homenageado em Penafiel, numa semana repleta de eventos.
O escritor Luís Cardoso vai ser homenageado em Penafiel, numa semana repleta de eventos.Foto: Ana Nunes
Cultura

O Timor de Luís Cardoso no Escritaria

O escritor é o homenageado na 19ª edição do encontro literário em Penafiel. Uma revisitação da obra e da vida, a par de múltiplos eventos de música, cinema, artes visuais e teatro.  
João Céu e Silva
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