“O principal objetivo do Cascais Ópera é criar uma nova geração de cantores portugueses”
FOTO: Reinaldo Rodrigues
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“O principal objetivo do Cascais Ópera é criar uma nova geração de cantores portugueses”

Diretor artístico e presidente do júri, Sergei Leiferkus fala do sucesso do Cascais Ópera, do seu amor à ópera, e da magia deste género musical. Há um concerto de abertura, em Cascais, no Auditório Sr.ª da Boa Nova, no dia 29, e a final será em Lisboa, na Gulbenkian, a 7 de junho.
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