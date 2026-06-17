“O Luxemburgo é como um microcosmo europeu. E quero que seja também um ponto forte literário”
FOTO: Gerardo Santos
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“O Luxemburgo é como um microcosmo europeu. E quero que seja também um ponto forte literário”

De passagem por Lisboa para participar na Noite da Literatura Europeia, o escritor luxemburguês falou ao DN do seu livro 'Léa ou a Teoria dos Sistemas Complexos', um grito de alerta para a crise climática. Mas também da sua origem italo-luxemburguesa e das especificidades da cena literária num país multilingue.
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