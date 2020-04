O estrondoso sucesso do concerto de Travis Scott no Fortnite

Um verdadeiro sucesso. O concerto de Travis Scott no jogo online Fortnite não podia ter melhor feed back dos fãs. O primeiro concerto da mini-digressão virtual foi visto por mais de 12,3 milhões de jogadores em simultâneo, quebrando o anterior recorde de 10,7 milhões do concerto de Marshmello.

Além dos jogadores do jogo online, a empresa Lightshed, especializada em tecnologia e telecomunicações, estima que mais de 2 milhões de pessoas tenham assistido ao show através de plataformas como YouTube e Twitch, aproveitando a transmissão de alguns jogadores em outras plataformas.

O concerto foi forte em efeitos especiais e teve lugar na ilha do battle royale. A versão virtual de Travis apareceu em formato gigante e com a ajuda de efeitos visuais incríveis, com o rapper a apresentar os seus grandes sucessos, além de uma música inédita chamada The Scotts, que conta com a participação de Kid Cudi.

A jornada musical intitulada d' Astronomical (baseado no mais recente álbum Astroworld), prossegue esta sexta-feira e prolonga-se até sábado para gáudeo dos fãs do jogo online da a Epic Games.

Travis Scott é um rapper, cantor, compositor e produtor musical americano de 27 anos. Nascido no Texas, EUA, tem três álbuns lançados: Rodeo (2015), Birds in the Trap Sing McKnight (2016) e Astroworld (2018).