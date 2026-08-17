Romy Schneider, memórias de 1969.
Romy Schneider, memórias de 1969.
Cultura

O erotismo já não é o que era

'A Piscina' (1969) entrou na história do cinema com o rótulo de “erotismo” colado às imagens de Romy Schneider e Alain Delon. Podemos redescobri-lo agora, a partir de 20 de agosto, em cópia restaurada
João Lopes
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