Romy Schneider, memórias de 1969.

Cultura

O erotismo já não é o que era

'A Piscina' (1969) entrou na história do cinema com o rótulo de “erotismo” colado às imagens de Romy Schneider e Alain Delon. Podemos redescobri-lo agora, a partir de 20 de agosto, em cópia restaurada