'O Diário do Realizador'. Aleksandr Sokurov refaz a história da Rússia em forma de monumento cinematográfico
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'O Diário do Realizador'. Aleksandr Sokurov refaz a história da Rússia em forma de monumento cinematográfico

Cineasta da história e suas contradições, Aleksandr Sokurov realizou 'O Diário do Realizador', um retrato da Rússia entre 1957 e 1991 e um caso invulgar de reinvenção das regras do cinema documental.
João Lopes
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