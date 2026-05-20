Aléx Peláez em AquÍ: as palavras e o seu silêncio.
Aléx Peláez em AquÍ: as palavras e o seu silêncio.
Cultura

O cinema não desiste do sagrado

Projeto grandioso e ambicioso, 'Aquí', de Tiago Guedes, propõe uma subtil adaptação da “Trilogia de Jesus”, de J. M. Coetzee — foi um dos grandes acontecimentos da zona de ante-estreias do festival.
João Lopes
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