Romeu Runa: nas margens do realismo.
Romeu Runa: nas margens do realismo.
Cultura

'O Barqueiro'. Realismo e minimalismo em tom português

Depois da estreia na realização com Vadio (2023), Simão Cayatte confirma o seu especial talento com O Barqueiro, uma história vivida na margem sul do Tejo, centrada num homem em liberdade condicional.
João Lopes
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